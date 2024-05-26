Озвученный Сикорским ультиматум США для РФ разозлил Медведева: он заговорил о мировой войне и 'ядерном пепле'

Премьер-министр Польши Радослав Сикорский скептически высказался об угрозах РФ применить ядерное оружие. Он напомнил, что США предостерегли Москву о неизбежном и молниеносном ответе на ядерный удар, что, по мнению главы польского правительства, стало для Кремля "холодным душем".

На заявление Сикорского истерическим твитом отреагировал заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Экс-президент РФ уже привычно начал угрожать началом третьей мировой войны, унижал Польшу и обещал ей "свою порцию радиоактивного пепла".

Скепсис относительно того, что Россия решится на применение ядерного оружия, постоянно обещаемого многочисленными российскими чиновниками, Сикорский высказал в интервью The Guardian.

"Американцы сказали россиянам, что если вы взорвете ядерную бомбу, даже если она никого не убьет, мы ударим по всем вашим целям в Украине обычным оружием, мы уничтожим их все", – подчеркнул глава польского правительства.

В то же время Сикорский добавил, что Европа должна овладеть "игрой на эскалацию", чтобы непрерывно держать российского диктатора Владимира Путина в состоянии, когда он должен догадываться о том, на какой шаг Запад совершит следующим и что собирается предпринимать.

"Постоянное декларирование того, какова наша собственная красная линия, лишь побуждает Москву приспосабливать свои враждебные действия к нашим постоянно меняющимся самоограничениям", – подчеркнул Сикорский.

Тезисы, озвученные польским премьером, мгновенно пошатнули и без того хрупкое душевное равновесие Медведева. В традиционной манере, к которой окончательно скатился российский политикум и дипломатия, экс-президент РФ прибег к персональным обидам и привычным для РФ нарративам.

"Польский двойник удивительного существа по имени Блинкен с гораздо более звучной фамилией Сикорский, видимо, решил испугать собственных хозяев", – издал Медведев.

Особенно его возмутило напоминание Сикорского, что Россия со всей ее "ядерной мощью" не может тягаться даже с конвенционным оружием Запада. Следовательно, после применения РФ "ядерки" все ее военные цели в Украине будут уничтожены именно таким оружием.

"Во-первых, янки пока ничего подобного не говорили, потому что они осторожнее поляков. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и министр иностранных дел даже такой страны, как Польша, должен это понимать. И в-третьих, учитывая, что еще один поляк Дуда недавно заявил о желании развернуть тактические ядерные вооружения в Польше, Варшава не останется в стороне и обязательно получит свою порцию радиоактивного пепла", – выдал Медведев, постоянное размахивание ядерной дубинкой в исполнении которой уже не вызывает ничего кроме удивления.

Напомним, ранее Медведев заявлял, что жителей оккупированных территорий Украины, принявших паспорта РФ, нужно отправлять в лагеря в Сибирь для "перевоспитания".

Также в "копилке" "перлов" экс-президента РФ – заявления о том, что границы России "нигде не заканчиваются", то, что войска РФ могут дойти до Киева, а также мечты о "воссоединении" Украины и РФ.