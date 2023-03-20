На десерт – Павлова: стало известно, чем угощали Си Цзиньпина в Москве. Фото

Глава КНР Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, прибыл в Кремль и встретился с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным. Встреча состояла из трех частей – публичной, переговоров тет-а-тет и обеда в неформальной обстановке. Российский диктатор угощал лидера Поднебесной стерлядью, шербетом из граната и десертом "Павлова".

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Фото меню неформального обеда Путина и Си Цзиньпина появилось в сети. Среди блюд – закуска из дальневосточных продуктов, блины с перепелом и грибами, уха из стерляди, печорская нельма с овощами и оленина с вишневым соусом.

Угождали лидеру Поднебесной популярным на Ближнем Востоке и в Южной Азии сладким напитком – шербетом да еще и гранатовым. А на десерт в меню значится – "Павлова".

Несмотря на то, что никаких объяснений не прописано, можно предположить, что это торт, название которого связано с именем российской примы Анны Павловой. Рецепт десерта не российский: Новая Зеландия и Австралия до сих пор спорят, кондитеру которой из двух стран он принадлежит.

Однако неизвестно, что именно подумал Си Цзиньпин, когда увидел, что ему на десерт предлагают "Павлову".

Этот пункт меню вызвал много иронических замечаний у пользователей сети. "Проехались" и по оленине, предположив, что она наверняка от Шойгу.

Также комментаторов удивило, что в меню не было сугубо "путинских" блюд – знаменитого новичка и "крови младенцев". А также почему не подали главное "блюдо" – Сибирь.

Прокомментировала меню обеда диктатора с Си Цзиньпином и российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Она вставила свои "пять копеек", стараясь как можно больше угодить своему хозяину Путину. Однако переусердствовала и ее комментарий получился двусмысленным.

Симоньян написала, что желает, чтобы Путин и Си Цзиньпин договорились, "о чем надо", намекая своей ватной публике на китайское оружие. При этом она захотела получить "блинчик" со стола хозяина, очевидно, за хорошую службу.

Однако на этом пропагандистка не остановилась, и пытаясь похвалить выбор меню, нечаянно намекнула Путину, что жизнь его можно считать прожитой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Глава КНР Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, прибыл в Кремль и встретился с президентом страны-агрессора России. Его "визит дружбы, "сотрудничества и мира" состоялся через несколько недель после того, как Пекин обнародовал "мирный план" по прекращению войны РФ против Украины. В ходе встречи с лидером Поднебесной российский диктатор заявил, что готов обсудить китайские мирные инициативы.