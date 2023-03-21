Си Цзиньпин на встрече с Путиным заговорил о необходимости деэскалации в Украине и мирных переговорах: все подробности

Глава Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве затронул тему необходимости деэскалации в Украине и мирных переговорах. Политики провели "подробный и откровенный обмен мнениями".

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Об этом по итогам встречи сообщило китайское государственное агентство "Синьхуа". В частности, Си Цзиньпин подчеркнул, что в отношении Украины "звучат голоса за мир и рациональность".

По его словам, большинство стран поддерживают снижение напряженности, выступают за мирные переговоры и против "подливания масла в огонь". История показывает, что конфликты, в конце концов, приходится решать путем диалога и переговоров, заявил глава КНР.

Си Цзиньпин напомнил о "мирном плане" Китая, предложенном для Украины.

"Китай считает, что чем больше трудностей, тем больше необходимость сохранять пространство для мира. Чем острее проблема, тем важнее не оставлять усилий для диалога", – пишет "Синьхуа".

При этом лидер Китая заявил, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинской проблемы.

В свою очередь Путин заявил, что Москва ценит Китай за то, что он последовательно отстаивает "беспристрастную, объективную и взвешенную позицию" и выступает за "справедливость по важнейшим международным вопросам".

По словам главы Кремля, РФ внимательно якобы изучила "мирный план" Китая и "открыта для мирных переговоров", передает "Синьхуа".

Кроме того, агентство пишет о моменте прибытии Си в Кремль, напоминая, что Путин не приехал встречать коллегу в аэропорт: "Когда Си добрался до Кремля, его встретил комендант Кремля. Путин тепло пожал руку и сфотографировался с Си".

При этом отмечается, что глава КНР назвал Россию "крупнейшим соседом и всеобъемлющим стратегическим партнером по координации" для Пекина.

По словам Си Цзиньпина, обе страны рассматривают свои отношения "как высокий приоритет в своей общей дипломатии и внешней политике".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 20 марта Си Цзиньпин прибыл в Кремль и провел встречу с Путиным. Она состояла из трех частей – публичной, переговоров тет-а-тет и обеда в неформальной обстановке. Неформальные переговоры политиков продолжались 4,5 часа.

– Визит главы Китая в Москву обеспечивает "дипломатическое прикрытие" российских преступлений в Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

– Как заявил Блинкен, цель "мирного плана" Китая – заморозить боевые действия в Украине. Однако РФ должна полностью вывести свои войска из соседней страны.