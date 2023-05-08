Опальный российский бизнесмен Евгений Пригожин торжественно открыл мемориал ликвидированным наемников своей частной военной компании "Вагнер" на кладбище в Екатеринбурге. Он заявил, что бывшие зэки, мародеры и детоубийцы якобы пришли на смену ветеранам Великой отечественной войны и погибли как герои.

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Кадры очередного кладбищенского вояжа Пригожина опубликованы на пропагандистских каналах. Он заметил, что Россия переживает "новую ветвь истории" и должна чтить тех, кто погиб "на новой войне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Помните о них. Я думаю, скоро появятся и братские могилы. Те, кто погибает на войне, всегда погибает героем. Один идет под пули, а другой не уходит из-под вражеской артиллерии и не покидает свой окоп", – выступил "могильный командир".

После пафоса церемонии открытия мемориала, где не хватало разве что перерезания красной ленточки, оператор показал просторы "вагнеровского" погоста. На месте видны десятки новых могил.

Напомним, ранее Пригожин прибыл в станицу Бакинскую в Краснодарском крае, чтобы показать кладбище, где массово хоронят его наемников после того, как они отправились воевать в Украину. "Повар Путина" отметил, что количество могил действительно растет, но "что поделать? Такова жизнь".

"Будущие поколения должны понимать, что любая война приводит к тому, что из этой жизни уходят бойцы и остаются с нами навечно в памяти. Поэтому вот это кладбище. Да, оно растет. Те, кто воюет, иногда погибают, так устроена жизнь", – философски заметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще одно кладбище с захороненными "вагнеровцами" раскинулось под Иркутском. Как утверждают местные жители, нынче там почти 70 новых могил.

Также потаенный склеп "вагнеровских" захоронений в марте нашли в Свердловской области. Там закопаны десятки боевиков, которые были ликвидированы Силами обороны зимой.

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