Десятки свежих могил: в российском Иркутске обнаружили массовые захоронения "вагнеровцев". Фото
Под Иркутском, РФ, обнаружено очередное кладбище российских военных. Там похоронены наемники ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщают росСМИ. На данном кладбище находится 66 могил.
На Александровском кладбище, которое находится в 11 километрах от города Иркутск, обнаружено 66 могил: 13 из них — на "аллее героев" около центрального входа, ещё 53 могилы боевиков "ЧВК Вагнера" расположены в дальнем углу кладбища.
При этом, как сообщают российские источники, сестре одного погибшего в "ЧВК Вагнера" заявили, что такого кладбища не существует.
В источнике говорится, что самому старшему наёмнику было 53 года, самому младшему — всего 19. 17 из похороненных на кладбище террористов родились или жили в Забайкалье, 20 — в Иркутской области, 11 — в Бурятии. Большинство из них были осуждены за убийства, кражи или наркотики.
Как сообщал OBOZREVATEL, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прибыл в станицу Бакинскую в Краснодарском крае, чтобы показать то самое кладбище, где массово хоронят его наемников после того, как они отправились воевать в Украину. "Повар Путина" отметил, что количество могил действительно растет, но "что поделать? такова жизнь".
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