Под Иркутском, РФ, обнаружено очередное кладбище российских военных. Там похоронены наемники ЧВК "Вагнер".

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Об этом сообщают росСМИ. На данном кладбище находится 66 могил.

На Александровском кладбище, которое находится в 11 километрах от города Иркутск, обнаружено 66 могил: 13 из них — на "аллее героев" около центрального входа, ещё 53 могилы боевиков "ЧВК Вагнера" расположены в дальнем углу кладбища.

При этом, как сообщают российские источники, сестре одного погибшего в "ЧВК Вагнера" заявили, что такого кладбища не существует.

В источнике говорится, что самому старшему наёмнику было 53 года, самому младшему — всего 19. 17 из похороненных на кладбище террористов родились или жили в Забайкалье, 20 — в Иркутской области, 11 — в Бурятии. Большинство из них были осуждены за убийства, кражи или наркотики.

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прибыл в станицу Бакинскую в Краснодарском крае, чтобы показать то самое кладбище, где массово хоронят его наемников после того, как они отправились воевать в Украину. "Повар Путина" отметил, что количество могил действительно растет, но "что поделать? такова жизнь".