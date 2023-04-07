Пригожин провел экскурсию по кладбищу ''вагнеровцев'' и похвастался планами построить мемориал. Видео

Скандально известный российский предприниматель и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прибыл в станицу Бакинскую в Краснодарском крае, чтобы показать кладбище, где массово хоронят его наемников после того, как они ушли воевать в Украину. "Повар Путина" заметил, что количество могил действительно растет, но "что поделать? такова жизнь".

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Кадры своеобразной экскурсии показали прокремлевские СМИ. Сам Пригожин отметил, что закрывать кладбище никто не будет, напротив, здесь будет установлен мемориал для будущих поколений (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Будущие поколения должны понимать, что любая война приводит к тому, что из этой жизни уходят бойцы и остаются с нами навечно в памяти. Поэтому вот это кладбище. Да, оно растет. Те, кто воюет, иногда погибает, так устроена жизнь", – философски подытожил свой кладбищенский спич бизнесмен.

Напомним, что кладбище с захороненными телами боевиков "Вагнера" на Кубани выросло в семь раз. Это вызвало неудовольствие местных властей и депутаты вместе с жителями протестуют против продолжения массовых захоронений в курортном городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пригожин начал приглашать в ряды опальной частной военной компании электриков, сисадминов и инженеров. Какие именно задачи должны будут выполнять наемники, предварительно не сообщается.

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