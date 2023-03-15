Под Екатеринбургом нашли тайное кладбище наемников ЧВК ''Вагнер'': большинство было ликвидировано в Украине зимой. Видео

В стране-агрессоре России так пытаются скрыть реальные потери на войне в Украине, что создают тайные кладбища для ликвидированных оккупантов. Так, в Свердловской области нашли место, где похоронено 67 человек – предположительно, это наемники из частной военной компании "Вагнер".

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Об этом сообщил российский канал "Сирена" в Telegram. Это место находится в городе Березовский под Екатеринбургом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что могилы выстроены строго в ряд и им выделен отдельный сектор – они находятся на значительном расстоянии от других могил. Авторы ролика насчитали как минимум 67 могил. В них похоронены только мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. На табличках говорится, что все погибли в декабре-январе 2022 года.

Все могилы одинаковые: с крестом, табличкой, двумя венками и хвойными ветками. На венках – российский триколор и двуглавый орел.

При этом, вероятно, что захоронений становится больше с каждым днем. Большинство могил присыпаны снегом, а несколько – нет. Также вырыто около 10 ям, они пока что пусты.

На еще одном видео, которое появилось в сети, мужчина снимает эти же могилы и говорит, что их больше ста. По его словам, в них похоронены "вагнеровцы", ликвидированные в Украине.

"Это все ЧВК "Вагнера" привезли. 100 могил. Жесть просто! За две месяца только на одном кладбище", – удивился россиянин.

Как отмечают каналы, это уже как минимум третье кладбище в Свердловской области с массовыми захоронениями российских оккупантов, которых ликвидировали защитники Украины.

Ранее массовое захоронение "вагнеровцев" обнаружили около временно оккупированного Россией Луганска в начале февраля. Жители поселка Кировка обнаружили на местном кладбище 42 свежие могилы мужчин. По словам очевидцев, могилы никто не навещает. Кроме того, никто из захороненных не был им знаком.

Журналисты нашли данные о 37 мужчинах, чьи данные совпадают с надписями на могильных табличках. 35 из них были россиянами, один – гражданином Беларуси и один – жителем Узбекистана.

Отметим, что по оценке Генерального штаба ВСУ только за прошедшие сутки, 14 марта, украинские военнослужащие уничтожили около 980 российских военных. С начала полномасштабной войны в Украине оккупационная армия РФ потеряла уже более 161,5 тыс. человек убитыми. Также войска страны-агрессора лишились тысяч единиц военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Краснодарском крае РФ продолжает расти кладбище, используемое частной военной компанией "Вагнер". Только за последние две недели там появилось около 70 свежих захоронений.

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