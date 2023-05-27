Отказ от курса в ЕС и русский язык как государственный: в РФ выдвинули 'условия' Украине для 'урегулирования'

Заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Галузин выдвинул Украине требования для "урегулирования конфликта". Чиновник государства-агрессора размечтался об отказе Киева от стремления в Европейский Союз и признание русского языка государственным.

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О "хотелках" российского замминистра сообщили росСМИ. Кроме того, Галузин заявил, что, по мнению МИД РФ, Украина не согласовывала с Западом атаку на Кремль.

Напомним: ранее глава того же ведомства Сергей Лавров также начал диктовать Киеву свои "условия". Он заявил, что переговоры якобы возможны только "на основе учета российских интересов".

При этом глава МИД РФ заявил, что международные эксперты "пытаются усадить Россию за стол переговоров", однако не уточнил, что это в Москве уже буквально умоляют Украину о диалоге.

Призывы западных стран вывести российские войска с территории суверенного независимого украинского государства Лавров цинично назвал "нечистоплотным приемом".

При этом в Институте изучения войны сообщили, что Россия вновь активизировала информационную кампанию, чтобы заставить Запад подтолкнуть Украину пойти на уступки. Кремль хочет, чтобы украинская власть вела переговоры на выгодных для РФ условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украину пытаются "усадить" за стол переговоров с Россией. На данный момент запущена большая кампания, связанная с этими усилиями, однако Киев если и согласится на дипломатический процесс, то только на своих условиях;

– канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина готова к "мирному решению" конфликта с РФ, но не к тому, чтобы условия диктовала страна-агрессор. Прекращение боевых действий не должно означать замораживание войны;

– президент Зеленский, в свою очередь, сейчас считает нецелесообразными переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Диалог с руководством страны-агрессора возможен лишь после того, как оккупационные войска покинут все территории нашего государства.

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