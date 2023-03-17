От авторов 'Киев за три дня': в Белгородской области решили застраховать от терактов две нефтебазы

В Белгородской области России решили застраховать от "рисков терактов и диверсий" две нефтебазы. В "Роснефти" надеются заключить соответствующий договор на сумму более 1,1 млрд рублей(около 482 млн грн).

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Как сообщают росСМИ, срок его действия составит 1 год. Тендер на страхование объявило "ООО РН-Черноземье" – дочернее предприятие "Роснефти".

По данным с сайта "Ростендер", компания планиует застраховать нефтебазы в Белгороде и Губкинском районе на суммы 745,4 млн и 405 млн рублей соответственно.

Страховка должна покрыть "прямую физическую гибель" или "физическое повреждение", "вызванные террористическим актом или диверсией".

Очевидно, оккупанты, которые надеялись на быструю победу и захват всей Украины, теперь опасаются потерять свое имущество и думают, как уберечь его от украинской "бавовны".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В феврале в Белгородской области после взрывов произошел мощный пожар на нефтебазе. Там вспыхнули цистерны, а огонь, который поднялся вверх на 50 м, был виден издалека.

– 6 марта в районе города Новый Оскол Белгородской области прогремело более десяти взрывов. Губернатор заявил о "сбитии трех ракет".

– Жители Белгородщины просят прекратить обстрелы Украины с территории их региона. Они пожаловались, что после таких ударов им прилетает ответ.

– Белгородские "мобики" отказались идти на штурм на Донбассе после того, как их подразделение понесло большие потери.