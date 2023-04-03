От авторов ''Киев за три дня'': в Белгороде бизнесменам приказали рыть окопы возле предприятий. Документ

Спустя год после начала полномасштабной войны россияне не только не достигли своих глобальных целей, но и сами оказались в опасности. Вместо амбициозного "Киев за три дня" они теперь роют окопы в Белгороде – именно такое предписание от властей города получили местные бизнесмены.

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Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили российские СМИ. Также было опубликовано письмо, адресованное руководителю одного из белгородских предприятий. О необходимости принятия дополнительных мер безопасности его уведомил заместитель мэра Белгорода Игорь Григоренко.

Такие меры, по его словам, необходимы из-за "сохраняющейся угрозы обстрелов" со стороны Украины. Ее в этом документе окрестили "сопредельным государством". В Белгороде боятся, что "бавовна" может добраться не только до приграничных, но и до более отдаленных населенных пунктов РФ.

По задумке городских властей, бизнесмены должны в срочном порядке – до 6 апреля – оборудовать для персонала укрытия на земле и под ней – "окопы, щели и прочее". Здания, в первую очередь непрочные, приказано обложить мешками с песком или бетонными блоками как внутри, так и снаружи. Также было выдано указание укрепить стекла.

Ранее в Белгородской области России решили застраховать от "рисков терактов и диверсий" две нефтебазы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В РФ заявили про якобы атаку беспилотника на газо-насосную станцию "Газэнергосети" в Белгороде. Россияне утверждают, что был повреждён 30-литровый резервуар, который "оказался пустым", а также газопровод.

– Также в России начали тестировать сигналы воздушной тревоги в городах. 29 марта сирена напугала жителей Белгорода.

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