"Испугались и отвели артиллерию, бросили людей": что скрывает МО РФ о "зраде" в российском приграничье

В Белгородской области после истерики российских военкоров о движении "колонн украинских танков" к границе РФ военнослужащие оккупационной армии испугались и отвели артиллерию, а также комплексы радиоэлектронной борьбы. "Защищаться" оставили только срочников и мобилизованных. Списать этот позор на украинскую пропаганду точно не получится – ситуацию озвучил аффилированный с ФСБ российский канал.

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Подробнее о ситуации в пограничных регионах страны-агрессора читайте в материале OBOZREVATEL.

У страха глаза велики

Обстановка в Белгородской области, с территории которой оккупанты из С-300 регулярно обстреливают Украину, накаляется с каждым днем. Местные власти утверждают, что это ВСУ "терроризирует" российские населенные пункты. Количество обстрелов называют разное – за день доходит якобы и до 130.

У страха глаза велики и местные жители в социальных сетях стали сообщать о "хлопках" по любому поводу: даже если источником громкого звука оказалась самая обычная лопнувшая шина, а не удар беспилотника или же какой-то другой прилет.

На это был вынужден отреагировать губернатор Гладков – он попытался вразумить паникующих и пообещал публиковать сводки "ЧП", чтобы "не плодилась дезинформация".

"В последнее время вижу очень много публикуется, в том числе и в федеральных телеграм-каналах, непроверенной информации по обстрелам Белгородской области. Только за последнюю неделю были вбросы и про танки, и про ДРГ. Поэтому принял решение в ежедневном формате публиковать полный список по обстрелам ВСУ региона за прошедшие сутки", – заявил Гладков.

Вот только губернатор ни разу не упомянул о размещения на территории области солдат армии РФ, а также о путях их переброски на временно оккупированную территорию в Украине. Не говоря уже об обстрелах Украины именно из этого региона. Потому вопрос "а нас-то за что?" задавать совершенно бессмысленно. Военные объекты – законная цель.

Как "контранаступ" привел к бегству российской армии

По информации российского Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, который уж никак не обвинишь в работе на Украину, в Белгородской области произошло нечто "особенное".

Источник канала рассказал про обстановку в приграничной зоне Белгородской области. По словам собеседника, и без того "на самой тревожной для РФ территории" происходит целый ряд событий, которые упорно замалчиваются командованием минобороны РФ и местными властями.

По словам источника среди военнослужащих (возможно, погранслужбы ФСБ), несколько дней подряд происходили прилеты по объектам в нескольких населенных пунктах Белгородщины, целью которых будто бы было "специально нагнать жуть".

"А потом военкоры начали распространять дезу про контрнаступление. Просидели всю ночь в окопе, но ничего не произошло. А если бы произошло, то в некоторых местах ВС РФ настолько провалились, что страшно подумать", – поделился собеседник канала.

Он также сообщил, что российскую границу охраняют срочники и мобилизованные – причем они сейчас "несут потери от обстрелов".

"За прошедшую неделю погиб один срочник – приблизительно в районе Новопетровки – и двое были ранены. Все это тщательно скрывают", – поделился российский военнослужащий.

Он также рассказал, как после сообщения о "движущихся к границе танковых колоннах ВСУ", российских военных предупредили о возможном "прорыве на Уразово и на Валуйки". После этого срочников и "мобиков" просто бросили одних "защищать границу".

"Так вот, нас там всех оставили, а артиллеристов и технику отвели назад, ни одной пушки Д-20, только пару танков на направлении. Испугались, бросили людей. Еще раньше уехала машина РЭБ. Возможность подавлении сигнала их комплексами отсутствуют почти везде, БПЛА (в основном дроны) летают, как дома", – поделился обстановкой на российской границе оккупант.

Тут как говорится, no comment. Но определенные выводы сделать можно.

"Ждут вторжения"

О том, что одним из условий завершения войны станет создание демилитаризованной зоны с Россией шириной не менее 100 километров, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Вопрос окончания военных действий – это создание демилитаризованной зоны. Это наша цель", – сказал Буданов в интервью "Исландии". По его словам, дистанция в 100 км является "абсолютно правильной", так как с нее будет невозможно поражение "обычными средствами".

После этого заявления главы украинской военной разведки в России начался новый виток паники – главным образом в приграничных регионах.

В Белгородской области стали резко проводить новые учения, тренироваться тужить пожары на различных объектах и тому подобное, а в Брянской и вовсе ввели запрет на посещение лесов – прикрываясь все той же пожароопасностью. Но местные жители убеждены: все из-за войны.

Как бы то ни было, в ближайшее время на территории десяти лесничеств Брянщины будут установлены предупредительные знаки, а съезды с автомобильных дорог общего пользования будут перекрыты шлагбаумами.

Местные жители злятся, так как на фоне безработицы и взлетевших цен их кормит лес, теперь же – полная безнадега.

Тем временем появляется все больше слухов о попытках прорыва "украинских диверсантов" – сообщения о них с завидным постоянством публикуют российские Telegram-каналы и СМИ.

Однако это больше похоже на попытку ФСБ (к которой относится и пограничная служба) хоть как-то заработать очки и показать свою "эффективность". Правда, это плохо получается.