'Он еще жив?' Российский пропагандист проболтался о карантине перед встречей с Путиным: Скабеева занервничала. Видео

Очередное пропагандистское шоу в эфире федерального телеканала страны-террориста РФ пошло не по плану. На этот раз пропагандист Александр Сладков проговорился, что перед встречей с кремлевским убийцей Владимиром Путиным нужно пройти карантин.

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Его коллеги намекнули ему, что не стоит выдавать всех тайн Кремля. Об этом свидетельствует фрагмент пропагандистского шоу, опубликованный в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пропагандист пожаловался, что длительное время ему пришлось находиться на карантине. Причиной этого стала запланированная встреча с диктатором Путиным.

"Я все наступление провел в карантине перед встречей с Владимиром Владимировичем, в принципе. Что нужно сказать? Вы скажите, я все скажу. Я никакие тайны не выдаю", – заявил пропагандист.

Стоит отметить, что пропагандистка Ольга Скабеева явно занервничала после таких заявлений Сладкова. Она намекнула ему, чтобы он не выдавал тайны в эфире пропагандистского шоу.

В сети отреагировали на признание Сладкова и удивились, что пропагандист все еще жив. Также россиян упрекнули, что даже после того, как на ТВ проговорились о карантине, они все еще верят, что Путин лично посетил временно оккупированный Мариуполь и Крым.

"Кацапских военкоров заставили отсидеть неделю на карантине перед встречей с Путиным. Но рабы на россии не умеют анализировать ситуацию и до сих пор верят, что путин лично посещал оккупированный Мариуполь и Крым, где вроде бы разговаривал с местными", – пишут в Twitter.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что диктатор Российской Федерации Владимир Путин страдает от онкозаболеваний. Он болеет раком уже не первый год.

Как сообщал OBOZREVATEL, тот факт, что диктатор РФ Владимир Путин неизлечимо болен, уже почти ни у кого не вызывает сомнений. На публике все чаще появляются его двойники.

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