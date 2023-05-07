'Путин болен раком': в разведке отметили болезнь руководителя страны-агрессора

Президент Российской Федерации Владимир Путин страдает от онкозаболеваний. Он болеет раком уже не первый год.

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Об этом в очередной раз заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "YahooNews". Глава военной разведки настаивает: рано или поздно мир убедится в правдивости его заявлений о состоянии здоровья российского диктатора.

Заявление Буданова по поводу онкозаболевания Путина журналисты издания встретили с определенным скепсисом. Ведь глава военной разведки Украины говорит об этом уже не первый год.

"Еще в 2021 году было заявление, кажется, мое, что Путин очень болен раком. С тех пор прошло два года, и теперь все начинают говорить, что с ним что-то не так. Время покажет, кто был прав", – сказал в этот раз Буданов.

Ранее глава военной разведки уже не раз говорил об онкозаболевании Путина. Так, около года назад он заявлял, что российский диктатор неизлечимо болен, что у него диагностировали несколько серьезных заболеваний, среди которых и рак.

В начале 2023 года Буданов снова делал заявление о раке у властителя Кремля, добавив, что жить ему якобы осталось недолго. Эту информацию, по словам начальника ГУР, украинская разведка получила от источников в окружении Путина.

Несмотря на скепсис, с которым многие встретили заявления об онкоболезни Путина, некоторые разделяют мнение Буданова. К примеру, о том, что у диктатора якобы рак крови, в свое время заявлял журналист-расследователь Христо Грозев. В подтверждение он приводил запись разговора приближенного к Путину олигарха, который упоминал о болезни российского президента и констатировал, что его смерть будет гораздо лучшим вариантом для РФ, чем продолжение войны против Украины.

Что же касается заявлений представителей западных спецслужб, констатировавших, что для "смертельно больного" Путин выглядит довольно неплохо, Буданов отвергает их утверждением о наличии двойников у российского диктатора. Один из них, утверждает глава военной разведки Украины, весной текущего года посещал оккупированные территории Украины.

Мнение Буданова, похоже, разделяет и президент Украины Владимир Зеленский, который в ходе Украинского завтрака в Давосе в очередной раз отметил невозможность переговоров с российским диктатором, добавив, что не знает, "жив ли Путин и он ли это вообще".

Напомним, ранее Буданов спрогнозировал будущее владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По мнению начальника военной разведки, российский олигарх использует огромные потери среди своих наемников в боях в районе Бахмута для ведения собственной политической кампании. При этом строить политическую карьеру Пригожин стремится не только из-за стремления получить власть. Для него это вопрос выживания, ведь слишком многие в РФ хотели бы его физической ликвидации.