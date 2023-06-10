В пятницу, 9 июня, в сети бурно обсуждали поступок чеченки, которая "разнесла" россиян в Финляндии. Украинцы отметили, что женщина, которая заявила, что не может терпеть граждан РФ, была на 100% права. Теперь появились фото граждан РФ, с которыми случился конфликт.

Видео дня

Фото россиян опубликовала в своем Twitter-аккаунте Анастасия Макаренко. Чеченка рассказала ей всю историю (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Друзья, та же чеченка из скандального видео со мной связалась. Есть просьба сделать популярными именно россиян-провокаторов! Это они начали конфликт и день рождения маленького сына женщины, превратившейся в конфликт", – отметила Макаренко.

По ее словам, чеченка хочет отправить видео скандала, но пока с этим некие трудности.

Отметим, инцидент произошел в Финляндии. Чеченка эффектно поставила на место пару россиян. Женщина заявила, что не может терпеть граждан РФ, которые поддерживают все зверства, которые их власть совершала сначала над чеченским народом, а сейчас над украинцами.

Чеченка отметила, что в Финляндию она была вынуждена переехать, поскольку раньше Россия приходила "освобождать" и ее народ.

Когда россиянин спросил у чеченки, почему тогда она говорит по-русски, если она так не любит русских, она с легкостью перешла на чеченский, а затем на английский язык. Женщина отметила, что может общаться на шести языках, а ее русские "собеседники" и свой родной язык не способны нормально постичь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России семьям "мобиков", погибших на войне против Украины, выдали билеты в цирк. Раздачей билетов и формированием списков занимался военкомат. россиянам не очень понравился такой "подарок" от государства для семей погибших на войне. Многие написали возмутительные комментарии по поводу уместности такой инициативы.

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