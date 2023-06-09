В Финляндии чеченка эффектно поставила на место пару россиян. Женщина заявила, что не может терпеть граждан РФ, которые поддерживают все зверства, которые их власть совершала сначала над чеченским народом, а сейчас над украинцами.

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Видео с женщиной было распространено в сети. Чеченка буквально "разнесла" россиян, так любящих свою страну, но почему-то приехавших в Хельсинки (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Так, когда россиянин спросил у чеченки, почему тогда она говорит по-русски, если она так не любит русских, она с легкостью перешла на чеченский, а затем на английский язык. Женщина отметила, что может общаться на шести языках, а ее русские "собеседники" и свой родной язык не способны нормально постичь.

"Я чеченка и говорю на шести языках. А ты знаешь свой с**ный русский и все. Может финский выучили еще, чтобы гражданство здесь получить", – сказали женщина.

В разговоре женщина также перешла на украинский язык и порадовалась за то, что украинцы сейчас ликвидируют оккупантов.

"А вы не любите украинцев, потому что они вас гасят, как собак? А почему ты в лице изменился, когда я сказала об украинцах?" – сказала женщина.

Также чеченка отметила, что в Финляндию она была вынуждена переезжать, поскольку раньше Россия приходила "освобождать" и ее народ.

"Я живу здесь 13 лет, потому что вы пришли ко мне домой, вы разрушите мой дом. Никто ко мне не приходил? Вы поддерживали все это! Ельцина, а затем этого ботоксного п***раса", – возмутительно подчеркнула женщина.

Ранее сообщалось, что в России семьям "мобиков", погибших на войне против Украины, выдали билеты в цирк. Раздачей билетов и формированием списков занимался военкомат. россиянам не очень понравился такой "подарок" от государства для семей погибших на войне. Многие написали возмутительные комментарии по поводу уместности такой инициативы.

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