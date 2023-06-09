В России семьям 'мобиков', погибших на войне против Украины, выдали билеты в цирк

В России семьям мобилизованных из Тюменской области выдали билеты на цирковое представление, которое запланировано в июне. В частности, бесплатный вход будет для детей, чьи родители погибли в СВО.

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Об этом сообщает российское издание 72.RU. Раздачей билетов и формированием списков занимался военкомат.

"Я слышала, что выдавали билеты в цирк. И только семьям мобилизованных, кто погиб в СВО", – рассказала россиянка.

Издание также отметило, что получило подтверждение о выдаче билетов от Департамента социального развития Тюменской области.

"Билеты раздавал военкомат. Они сами формировали списки", – рассказали в ведомстве.

В то же время, россиянам не очень понравился такой "подарок" от государства для семей, чьи родители погибли на войне. Так, многие написали возмутительные комментарии относительно уместности такой инициативы:

""Да, действительно. Им только смеяться"; "Еще рана от потери кровоточит в сердце, траур в душе о потере отца, а здесь бесплатные билеты на развлекательное мероприятие. Пир среди чумы"; "Великолепная компенсация за родителей"; "В этой стране мужчин ценят даже меньше, чем скот. Родиться мужчиной в России – это большая беда"; "Чтобы посмотреть на зверей не надо ходить в цирк – достаточно включить любой госканал"", – пишут россияне.

Напомним, что ранее легион "Свобода России" показал допрос пленника россиянина. В ходе допроса оккупант так и не смог объяснить, ради чего отправился воевать в чужую страну.

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