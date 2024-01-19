Оккупанты внесли лозунг 'Слава Украине' и символику ОУН в список 'нацистских'

Минюст страны-агрессора России создал так называемый "перечень нацистских организаций". Одновременно в РФ запретили использование украинской символики, связанной с такими организациями.

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Об этом сообщают российские издания. Первыми под запрет попали лозунг "Слава Украине" и ответ "Героям слава".

Официально список назван "Перечень организаций, указанных в частях 3-й и 4-й ст. 6 федерального закона "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а также атрибутики и символики этих организаций". Однако в нем всего четыре организации, и все они связаны с Украиной.

Так, в перечне есть Украинская народно-революционная армия, Украинская повстанческая армия, Украинская народная самооборона и Организация украинских националистов. Словами "Слава Украине" и "Героям слава" принято приветствоваться в этих организациях, именно поэтому эти лозунги запретили.

Также под запретом украинская атрибутика, например, тризуб князя Владимира. Как сообщается, она также "экстремистская".

На самом же деле в РФ бесятся от того, что упомянутые лозунги и атрибутика не только известны всему миру, но и вызывают ответную реакцию. К примеру, когда украинская танцевальная пара Мария Голубцова и Кирилл Белобров выступали на чемпионате Европы по фигурному катанию в Литве, на "Жальгирис Арене" болельщики показали истинное отношение в Европе к украинцам. Когда один (!) из зрителей крикнул "Слава Украине", в ответ все трибуны (!) ответили "Героям слава!".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации лыжных гонок России назвала изменой стране поездку на Олимпиаду в нейтральном статусе. Таким образом, олимпийская чемпионка поддержала решение Кремля.

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