Российская олимпийская чемпионка унизилась перед Путиным. Ей все высказали в ответ, напомнив про войну в Украине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала предательством страны поездку на Олимпиаду в нейтральном статусе. Трехкратная олимпийская чемпионка, поддержала решение главаря Кремля Владимира Путина, унизительно согласившись со всем, о чем он сказал.

Видео дня

Путин заявил, что спортсмен из РФ сам должен выбирать, ехать ему на соревнования или нет.

"Я, безусловно, согласна с этим мнением, каждый спортсмен должен сам решать. Но я думаю, что задача руководителей федераций и главных тренеров – помочь спортсменам не совершить непоправимые ошибки", - цитирует 55-летнюю уроженку Магадана агентство Р-спорт.

Вяльбе считает, что Международный олимпийский комитет своим "приглашением" на Олимпиаду создал россиянам "очень хорошие условия".

"Он сделал так, чтобы никто не смог поехать на Олимпиаду, вот и все. Поэтому им за это огромное спасибо. Наши спортсмены не будут терзаться и мучиться в догадках, ехать или нет, стать предателем страны или нет. Для меня в данной ситуации была бы предательством поездка спортсмена на Олимпиаду в нейтральном статусе", – сказала глава ФЛГР.

Российские болельщики высмеяли такую позицию Вяльбе, назвав ее "лизоблюдством".

"Раболепие", "То есть и Путин прав, и у меня свое мнение существует. Правда оно совпадает с мнением президента. Шикарная позиция. Беспроигрышная", "Бабка на дворе 21 век, а она все о предателях и о патриотизме. Человечество давно уже сделало шаг вперед", "Ленка – переходи вперед- сзади все зализано уже давно", "Я, безусловно, согласна с этим мнением, каждый спортсмен должен сам решать" - еще бы, когда согласие с барином называют патриотизмом и отлично платят за это. Тьфу", - пишут юзеры.

Напомнили Вяльбе и то, кто на самом деле является первопричиной бана от МОК и когда это началось.

Другие напоминают, что сама Вяльбе выступала под нейтральным флагом в свое время.

Напомним, что Вяльбе оскорбительно высказалась в адрес спортсменов из РФ, которые переходят в другие национальные команды. Трехкратная олимпийская чемпионка, в частности, гневно отреагировала на желание фехтовальщиков Сергея Биды, его жены Виолетты и Константина Лоханова выступать за США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!