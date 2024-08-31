Охраны много не бывает? В сеть попало видео кортежа Путина

Российский диктатор Владимир Путин впечатлил россиян своим кортежом, в сопровождении которого прибыл на Северный Кавказ. Охрану главы Кремля во вемя его первой за 13 лет поездки в Чечню обеспечивали не только бронированные автомобили, но и два боевых вертолета.

Видео дня

Видео с кортежом Путина попало в сеть. Оно не оставило равнодушным даже российских пропагандистов.

"Впечатляющее видео проезда кортежа Владимира Путина на Северном Кавказе. Охраны много не бывает", – пишет Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Как видно на опубликованных кадрах, Путина сопровождали около пяти десятков автомобилей с мигалками, а с воздуха кортеж прикрывала боевая авиация в виде двух вертолетов.

Из-за проезда российского диктатора перекрывали целую трассу, там образовалась большая пробка.

Очевидцы были впечатлены мерами безопасности, к которым прибег глава Кремля, – кортеж собрал толпу зевак.

Зачастую лидеры стран прибегают к сопровождению авиации только в заграничных поездках. Путин же, очевидно, не чувствует себя в безопасности на территории даже собственного государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин посетил Чечню 20 августа – он прибыл туда впервые с декабря 2011 года. В Грозном его встретил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В рамках визита Путин возложил цветы к мемориалу в здании школы в Беслане, где в сентябре 2004 года произошел теракт. В тот же день руководитель страны-агрессора посетил еще два региона Северного Кавказа – Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.

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