Один работал в НКВД, а второй в КГБ: Путин на параде в Москве окружил себя "фейковыми" ветеранами. Фото

Кремлевский диктатор Владимир Путин на параде 9 мая в Москве сидел по соседству с "безопасными" ветеранами – один был сотрудником НКВД, а второй – КГБ. Эти пенсионеры непосредственно в боевых действиях Второй мировой войны участия не принимали.

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Российские СМИ выяснили, что по правую руку от Путина сидел 98-летний Юрий Двойкин. "Агентство" пишет, что этот бывший НКВДшник боролся с подпольем в Украине.

В 1942 году он записался в армию добровольцем, но на фронт так и не попал. После окончания школы снайперов, в 1944 году, его в составе НКВД отправили во Львовскую область "выполнять операции по ликвидации националистического подполья" на западе Украины.

Живет Двойкин в Химках. В интервью росСМИ он ранее хвастался, что убивал украинцев.

"Мы мало знали о бандеровцах в то время... Мы зачищали весь регион от националистов, ловили в лесах, заброшенных хуторах", – вспоминал НКВДшник о том, чем занимался во время службы.

Он одобрил полномасштабное вторжение РФ в Украину 24 февраля 2022 года. Пенсионер сказал, что теперь у России враг тот же – "националист", и на той же территории.

Второй фейковый ветеран, который сидел слева от диктатора, тоже не воевал против фашистских войск. Это Геннадий Зайцев, который участвовал в подавлении "Пражской весны".

Зайцев родился в 1934 году. Только в 1953-м его призвали на срочную военную службу, после чего он остался в армии, попал в войска МГБ – в отдельный полк специального назначения, охранявший Кремль. В 1959-м начал служить в КГБ.

В 1968 году Зайцев участвовал в вводе советских войск в Чехословакию для подавления протестов. Он руководил группой 7-го Управления КГБ СССР в операции "Дунай". Под его руководством было захвачено здание МВД в Праге. В 70-х Зайцев возглавил созданную Юрием Андроповым группу "А" ("Альфа").

Как писал OBOZREVATEL:

– В Москве на параде 9 мая действовали беспрецедентные меры безопасности. Силовики обыскивали даже пропагандистов и отбирали у них обычные вещи – например, упаковку драже Tic Tac.

– В своей речи на Красной площади Путин пожаловался, что против РФ начали войну, и снова заговорил о "защите" Донбасса.

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