'Обязательно нужно Киев брать?' Белгород остался без света и воды, россияне в истерике ищут 'виновных'

Утром 1 июля в ряде населенных пунктов Белгородской области РФ пропала электроэнергия и водоснабжение. Пропагандисты заявили, что отключения вызваны "внешним воздействием на энергообъект".

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Из-за перебоев со светом граждане страны-террориста устроили истерику в сети и начали искать виновных. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По информации росСМИ, в ряде районов Белгородской области с самого утра подача электроэнергии происходит с перерывами. Более того, света и воды нет даже в областном центре.

Россияне заявили, что социально значимые объекты вынуждены обеспечивать электроэнергией от передвижных резервных источников. При этом жители Белгорода жалуются, что на улицах не работают светофоры. Кроме того, возникли перебои с интернетом.

"Электроснабжения нет в большей части области. Отключения начались в Белгороде и пригородах, в Белгородском, Валуйском, Шебекинском районах, городе Старый Оскол и других населённых пунктах", – пишут пропагандисты.

Россияне устроили истерику из-за отсутствия электричества и пожаловались, что пропагандисты скрывают истинные причины аварии. Некоторые граждане РФ выдали, что перебои с электроэнергией якобы могут быть связаны с "ошибкой специалистов".

В то же врем другие пожаловались, что кремлевская пропаганда продолжает прикрываться такими понятиями как "хлопки" и "внешнее воздействие". При этом россияне в очередной раз показали свою террористическую натуру и призвали ударить по Украине ядерным оружием.

Напомним, украинские защитники продолжают уничтожать боевую технику и личный состав оккупанта на вражеской территории. В этот раз они показали поражение места базирования врага в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в ночь с 24 на 25 июня россияне пожаловались на массированную атаку на Белгород и Белгородский район. Там раздавались взрывы, работала вражеская ПВО, однако есть и информация о попаданиях.

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