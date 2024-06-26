'Обычное утро в БНР': защитники Украины показали поражение места базирования оккупантов в Белгородской области. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать боевую технику и личный состав оккупанта на вражеской территории. В этот раз они показали поражение места базирования врага в Белгородской области.

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Об этом говорится в РУБПАК Sky Lords. Военные отмечают, что теперь это "обычное утро в БНР".

"Горит сарай, гори и дом. Спонсор поражения места рассредоточения живой силы противника – сообщество Стерненко", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 24 на 25 июня россияне пожаловались на массированную атаку на Белгород и Белгородский район. Там раздавались взрывы, работала враждебная ПВО, однако есть и информация о попадании.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Дубово под Белгородом Вооруженные силы Украины поразили пусковую установку "Панцирь-С1". Это уже второй зенитный ракетный комплекс, уничтоженный в Белгородской области за двое суток.

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