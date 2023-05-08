Обещают $4 тыс. зарплаты: разведка Британии рассказала, как РФ вербует на войну трудовых мигрантов

Страна-агрессор Россия нацелилась на среднеазиатских трудовых мигрантов, пытаясь завербовать их на войну против Украины. Потенциальным наемникам предлагают идти убивать мирных граждан за $4000 в месяц.

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В то же время еще на этапе записи в списки оккупантов кандидатам обещают бонусы в половину этой суммы. О вербовочных инициативах государства-террориста рассказала британская военная разведка.

Отмечается, что российские вербовщики посещали мечети и иммиграционные офисы, чтобы разыскивать среди трудовых мигрантов будущих солдат армии РФ. В последних даже персонал, говорящий на таджикском и узбекском языках, регулярно помогает стране в этом процессе.

По данным "Радио Свободная Европа", рекрутеры предлагают бонусы за регистрацию в списки наемников в размере $2390, а также зарплату в $4160 в месяц уже непосредственно на фронте.

Кроме того, мигрантам предложили ускоренный путь получения российского гражданства. Так, вместо обычных пяти лет, паспорт РФ им обещают дать не менее чем за полгода или год.

В разведке Британии отметили, что столь высокая месячная зарплата и бонусы за регистрацию, очевидно, будут побуждать некоторых трудовых мигрантов присоединиться к рядам оккупантов.

Вероятно, в дальнейшем таких новобранцев отправляют на передовые линии фронта в Украине, где фиксируется высокий уровень потерь войск РФ.

"Вербовка мигрантов является частью попыток минобороны России выполнить поставленную задачу – 400 тыс. добровольцев привлечь на войну против Украины. Власти РФ почти наверняка стараются отложить любую новую открытую обязательную мобилизацию как можно дольше, чтобы минимизировать внутренние инакомыслия", – подчеркнули специалисты.

Ранее РФ уже завербовала сотни мигрантов из Центральной Азии как наемников российских фирм для работы на временно оккупированных территориях Украины. Большинство из них привлекли к "восстановлению" того, что захватчики разрушили своими бомбардировками, а еще до рытья окопов и выноса трупов российских солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях депутат нелегитимной госдумы РФ Михаил Матвеев призвал отправить на войну против Украины мигрантов из Таджикистана. Он даже инициировал поправки в российские законы, не зная, что в них фактически нет никакого запрета мобилизовывать в ряды армии людей с двойным гражданством.

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