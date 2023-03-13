Рыть окопы и собирать тела захватчиков: РФ вербует мигрантов из Центральной Азии для работы на оккупированных территориях Украины

Сотни мигрантов из Центральной Азии были наняты российскими фирмами для работы на временно оккупированной РФ территории Украины, несмотря на предостережения их властей не ехать туда. Киев также заявил, что такие работники будут рассматриваться как приспешники захватчиков.

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В настоящее время большинство этих мигрантов задействованы в строительном секторе в разрушенных российскими войсками городах, в частности, в Мариуполе на Донетчине, а другие работы связаны с рытьем окопов и сбором трупов. О том, как страна-агрессор вербует рабочих для "восстановления" того, что разрушила в Украине, идет речь в материале Радио Свобода.

Главной мотивацией для мигрантов становятся деньги

Работник из Кыргызстана Урмат, не назвавший свою фамилию, признался, что подписал контракт на работу с российской компанией, которая пообещала ему платить около $120 в день – за сбор мертвых российских солдат на линии фронта в Украине.

Он утверждает, что осознает связанные с этим риски и обсуждал эту тему с другими мигрантами-земляками, которые также работают в зоне боевых действий в Украине.

"Они рассказали мне, что иногда попадают под обстрелы и что люди гибнут. Но занимаются такой работой, потому что находятся в безвыходной ситуации. У некоторых есть долги", – объяснил Урмат.

Оккупанты предлагают работу в строительном секторе с зарплатой от $2000-3300 в месяц. Это гораздо больше, чем можно заработать в самой РФ.

Хотя зарплата работников сильно различается в разных регионах страны-агрессора, некоторые из них заявили, что зарабатывают $600-1200 в месяц.

Несколько женщин-мигранток из Центральной Азии рассказали, что им также предлагали работу в больницах для военных, столовых и на заводах во временно оккупированной части восточных регионов Украины.

Мигранты жалуются, что "застряли" в Украине

Пропагандисты рекламируют работу в Украине через веб-сайты, Telegram-каналы и другие соцсети. По словам работника из Таджикистана Сорбона К., мигранты узнают о вакансиях и от своих работодателей или других работников из Центральной Азии.

Сорбон заявил, что зарабатывает в качестве строителя дорог около $1200 в месяц – работа, которую он назвал "одной из самых высокооплачиваемых" для неквалифицированных сезонных рабочих в городе Сургут на западе Сибири, где он живет.

"У большинства (центральноазиатских) мигрантов, которых я знаю, совсем нет желания ехать на заработки в Украину, но иногда я слышу, что туда кто-то поехал. Знаю одного таджика, который поехал на заработки в Мариуполь, а потом подбивал своих родственников присоединиться к нему", – рассказал мужчина.

Отмечается, что такую работу на оккупантов в Украине рекламируют как "безопасную" и "хорошо оплачиваемую". Но десятки мигрантов, согласившихся на нее, жалуются, что не получают обещанных зарплат.

Некоторым разочарованным работникам, пытавшимся уехать из Украины, российские пограничники не разрешили снова вернуться в РФ.

Это произошло и с гражданином Кыргызстана, работавшим в Украине на российскую компанию. Мужчина, не пожелавший обнародовать свое имя из соображений безопасности, рассказал, что в мае 2022 года прибыл в Мариуполь с примерно 400 рабочими, среди которых были 20 его земляков. Это произошло вскоре после того, как украинский прибрежный город на Донетчине захватили российские войска.

"Я приехал после подписания контракта с российской строительной компанией и работаю здесь уже более восьми месяцев. Решил уехать из Украины 24 февраля, но российские пограничники не разрешили мне вернуться в Россию. Они сказали, что мое имя – в "черном списке". Я не знаю, как", – признался он в комментарии киргизской службе Радио Свобода во время телефонного разговора с востока Украины.

Журналисты издания отмечают, что не могут подтвердить правдивость заявления мужчины. Со своей стороны, киргизские дипломаты в Москве сказали, что пытаются прояснить ситуацию.

Стоит напомнить, что Россия является страной, принимающей миллионы работников из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана – бывших советских республик, десятилетиями страдавших от высокого уровня безработицы.

Мигранты называют такую работу не собственным "нравственным решением"

В материале говорится, что за работу в Украине российские компании даже обещали осужденным женщинам из Центральной Азии, находящимся в российских тюрьмах, деньги и снятие судимостей.

Житель южного киргизского города Ош по имени Тилекмат-ата рассказал, что его 31-летняя дочь отбывает шестилетний срок заключения в России за торговлю наркотиками. Мужчина боится, что ее, медсестру по специальности, агитируют на работу в Украине, ведь недавно она попросила отца отправить ей диплом медицинского колледжа.

"Я не собираюсь посылать ей никаких документов. Ей пообещали зарплату около $1200 в месяц. Россияне, по-видимому, набирают медиков из тюрем", – предположил он.

Тилекмат-ата настаивает на том, что его дочь "должна оставаться там, где она есть", и отбыть свой срок в тюрьме вместо того, чтобы ехать в Украину.

А вот бывшая учительница математики из северной Согдийской области в Таджикистане Хосият Сафарматова заявила в комментарии журналистам, что знает около полудюжины таджиков и узбеков в ее районе, работавших в оккупированных украинских городах или "рассматривавших возможность поехать туда". Женщина большую часть последнего десятилетия прожила в Тюменской области РФ – популярном месте для десятков тысяч центральноазиатских работников.

Как и многие россияне, большинство мигрантов в РФ верят кремлевским нарративам о войне и обвиняют в ее разжигании Украину, а также западные страны.

"Некоторые люди рассматривали возможность уехать в Украину, но в конце концов решили не ехать из-за возможных рисков – а не потому, что считали это аморальным или неправильным", – пояснила Сафарматова.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты несут постоянные потери на фронте в Украине, поэтому Россия активизировала вербовку наемников за рубежом. Для этого кремлевский диктатор Путин подписал указ о прохождении военной службы между гражданином другого государства и российским минобороны.

Известно, что вербовкой наемников страна-агрессор занимается в Ливане. Уже около 300 палестинских боевиков прошли ускоренную подготовку в России, и их отправили на передовую. Еще одна группа из примерно 100 человек в ближайшее время готовится отправиться в РФ.

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