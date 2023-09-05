'О чем вообще можно говорить?' Пропагандистка Скабеева обеспокоилась из-за 'предательства' Эрдогана. Видео

Одиозная пропагандистка Ольга Скабеева устроила очередную истерику на своем шоу. На этот раз причиной недовольства стал турецкий президент Реджеп Эрдоган.

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Скабеева возмутилась, что президент Турции якобы "предал" страну-агрессора Россию. Фрагмент пропагандистского шоу опубликовал Telegram-канал Центр противодействия дезинформации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пропагандистка пожаловалась, что с Эрдоганом невозможно вести переговоры, так как он якобы публично обманул Россию. Скабееву возмутило, что командиры "Азова", освобожденные из плена, приехали в Украину из Турции.

"Как нам в принципе вести переговоры с Эрдоганом после того, как он нас так демонстративно обманул с азовцами? Вот эта такая турецкая манера вести переговоры? О чем вообще говорить после этого?", – возмутилась Скабеева.

В свою очередь "эксперт" пропагандистского шоу обвинил Турцию в меркантильности.

"Это умение вести бизнес. Тебя могут действительно дезинформировать, обмануть, но это правильный бизнес. Турок никогда не сделает ничего, что ему будет невыгодно или будет наносить ему ущерб. Это их подход, это их мышление", – выдал так называемый "эксперт".

Напомним, во время переговоров президентов Турции и РФ диктатор Владимир Путин высказался о контрнаступлении ВСУ. По его мнению, оно проходит неудачно – военный преступник назвал действия украинских военных "провалом".

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с диктатором России Владимиром Путиным мог предложить взять на себя роль посредника при переговорах Москвы и Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече президента Турции Реджепа Эрдогана с кремлевским диктатором Владимиром Путиным переводчик допустил эпическую ошибку. Он заявил, что между Турцией и Россией идет война.

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