Эрдоган на встрече с Путиным предложит посредничество в мирных переговорах с Украиной: СМИ раскрыли подробности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с главой России Владимиром Путиным может предложить взять на себя роль посредника при переговорах Москвы и Киева. Турецкий лидер встретится с кремлевским диктатором 4 сентября в Сочи (РФ).

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Об этом сообщило издание Milliyet. Оно отметило, что одна из тем, которую обсудят стороны, это "начало справедливых и прочных мирных переговоров" в российско-украинской войне.

Эрдоган, как ожидается, заявит, что последствия войны возросли в геометрической прогрессии и "победителя и проигравшего там нет". Он укажет на важность установления прочного мира и стабильности в регионе, а также предложит стать посредником на будущих переговорах.

Кроме того, в ходе визита Эрдогана в Сочи будет обсуждаться Черноморская зерновая инициатива. Она была приостановлена ​​в июле 2023 года с выходом России из соглашения.

"Поскольку мировые цены на продовольствие резко возросли после закрытия коридора, президент Эрдоган активизировал свои дипломатические контакты для разрешения конфликта", – заявили в Milliyet.

По их данным, турецкий президент также будет обсуждать формулы транспортировки российского газа в Европу через Турцию и сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом. Последняя тема касается, в частности, Сирии.

Свою последнюю личную встречу Эрдоган и Путин провели в рамках VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, состоявшегося в Казахстане в октябре 2022 года.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел закрытую встречу с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

– По результатам встречи он заявил, что ООН приготовила РФ новое предложение о зерновой сделке, которая может восстановить морской экспорт зерна из Украины. Среди прочего предлагают снять санкции с "дочки" российского банка.

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