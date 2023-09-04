"Между Турцией и Россией война": переводчик допустил эпическую ошибку на встрече Путина и Эрдогана. Видео

На встрече президента Турции Реджепа Эрдогана с кремлевским диктатором Владимиром Путиным переводчик допустил эпическую ошибку. Он заявил, что между Турцией и Россией идет война.

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После небольшой паузы переводчик заявил, что война идет между РФ и Украиной. Фрагмент казуса на встрече турецкого президента с военным преступником опубликован в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во время слов о "войне" между Россией и Турцией кремлевский диктатор резко поднял взгляд на Эрдогана, а затем с облегчением вздохнул, когда понял, что это просто ошибка переводчика. Впрочем, даже с этого казуса российские пропагандисткие СМИ придумали, как в очередной раз расхвалить своего диктатора.

Пропагандисты назвали реакцию Путина "бесценной", мол, диктатор сохранил полную невозмутимость. РосСМИ не смогли пройти мимо оговорки переводчикаа и "спели дифирамбы" военному преступнику.

"Владимир Путин и бровью не повёл, продемонстрировав выдержку. Оговорка переводчика не смутила президента России. Путин показал, что ничего страшного не произошло, и встреча продолжилась в прежнем режиме", – выдали пропагандисты.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с диктатором России Владимиром Путиным может предложить взять на себя роль посредника при переговорах Москвы и Киева.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел закрытую встречу с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

– По результатам встречи он заявил, что ООН приготовила РФ новое предложение о зерновой сделке, которая может восстановить морской экспорт зерна из Украины. Среди прочего предлагают снять санкции с "дочки" российского банка.

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