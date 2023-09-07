'О Боже': момент взрыва в Ростове-на-Дону напугал россиянку, на место согнали военных. Видео

Момент падения беспилотника в Ростове-на-Дону в России утром 7 сентября попал на видео. Событие не на шутку напугало россиянку, на глазах которой произошел мощный взрыв, сопровождавшийся огненной вспышкой.

Видео дня

Единственное, что она смогла произнести, – это "О Боже". Соответствующее видео опубликовали российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как пишут росСМИ, на место падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону через дорогу от штаба Южного военного округа прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и военные. Собравшихся жителей просят покинуть место происшествия.

Напомним, взрыв в Ростове прогремел около 3.30 7 сентября, на месте начался пожар. Губернатор области заявил о якобы двух сбитых БПЛА. На кадрах видно, что взрыв был очень сильным, начался пожар, валили клубы дыма. БПЛА якобы упал на автомобиль.

Жители Ростова-на-Дону сообщили в комментарии росСМИ, что всего было слышно "три громких взрыва", после этого в районе Пушкинской улицы поднялся столб дыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, также взрыв прогремел в подмосковном населенном пункте Раменское, недалеко от международного аэропорта "Жуковский". Власти заявили о сбитии БПЛА. Взрывной волной выбило окна домов, расположенных у места падения БПЛА.

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