'Тревожно как-то': пропагандист Соловьев размечтался о применении Россией 'климатического оружия'. Видео

Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев пожаловался на очередной приступ тревоги из-за плачевного положения российской оккупационной армии. Однако на этот раз он принялся пугать весь цивилизованный мир не ядерным, а климатическим оружием.

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Бредовые мысли кремлевского пропагандиста поддержал российский метеоролог Евгений Тишковец, который заявил, что у РФ есть "возможности и разработки". Фрагмент пропагандистского шоу опубликован в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Соловьев, который на фоне провалов и огромных потерь российской армии в Украине, традиционно пугает мир ядерным оружием, на этот раз решил рассказать о климатической угрозе. Пропагандист выдал, что настало время "включать" климатическое оружие.

"Тревожно как-то, тревожно. Пора включать климатическое оружие", – выдал пропагандист.

Собеседник Соловьева метеоролог Евгений Тишковец заявил, что работы над таким оружием якобы уже идут и у РФ есть возможности погрузить целые страны во тьму.

"Я давно уже выступаю за то, чтобы мы возобновили эти работы для того, чтобы у нас было сопоставимое по масштабу с ядерным оружием воздействие климатических средств, для того, чтобы унасекомить некоторые государства с точки зрения погружения их в кромешную тьму. Такие возможности на самом деле есть, разработки есть, надо все это поднимать", – заявил метеоролог.

Напомним. российские пропагандисты продолжают педалировать тему ядерной войны с Европой. Некоторые из них даже мечтают о гипотетической победе России в такой войне.

Ранее сообщалось, что большая часть жителей государства-террориста России считают, что применение ядерного оружия в войне против Украины будет неоправданным шагом. В то же время около трети опрошенных ждут, что российское руководство применит ядерное оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия чаще стала использовать угрозы применения ядерного оружия – и это свидетельствует о страхе внутри страны-агрессора. Однако растет только количество заявлений, а не риск ядерного удара.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов тоже считает, что Россия угрожает применением ядерного оружия от бессилия и страха. Чем хуже будет для российских войск ситуация на фронте, тем чаще будут звучать подобные угрозы из Москвы.

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