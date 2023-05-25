'Катастрофический удар': на РосТВ неожиданно пожаловались на печальные последствия войны против Украины. Видео

Страсти на федеральных каналах России продолжают накаляться на фоне массовых поражений оккупантов в Украине. На этот раз в эфире ток-шоу на "НТВ" эксперт-пропагандист вынужден был признать, что так называемая спецоперация, объявленная Кремлем, нанесла сокрушительный удар по самим идеалам "русского мира".

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Эксцентричное выступление гостя происходило в студии Владимира Норкина, который неоднократно был замечен за неадекватным поведением со своими гостями. На этот раз он лишь молча кивал и поддакивал (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вынужден заметить, что по перспективам расширения "русского мира" нанесла катастрофический удар вот эта "спецоперация" чертова. После этого отношения между людьми остались более-менее нормальными, кроме украинцев. Теперь они ненавидят нас, и даже хотят лишить нашего Брежнева звания почетного гражданина. Хотя он родился в Украине, вот как можно?", – задается вопросом "политолог".

Коллеги по цеху поддерживают пропагандиста, который в коем-то веке озвучил истинные последствия войны, развязанной Путиным. Они откровенно признают, что даже себя российский диктатор дискредитировал.

"Отношение к нашему начальству, прямо скажем, хреновое", – подвел неутешительные для себя итоги кремлевский оратор.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что еще в конце минувшего года пропагандист Норкин прямо в эфире отказался комментировать отвод войск РФ с правого берега Херсонской области. Он пояснил, что любое из объяснений грозит ему тюремным заключением, а "сидеть" ему совсем не хочется.

"Если я скажу, что одобряю решение Минобороны РФ о выводе наших войск с территории Херсона, то это означает, что я публично призываю к нарушению территориальной целостности России: в нашем уголовном кодексе это 280 статья часть первая. Если я скажу, что не одобряю подобный приказ Минобороны – это дискредитация российских войск. Та же статья, только часть третья", – рассуждает ведущий эпатажного политического шоу.

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