Российские пропагандисты продолжают фонтанировать абсурдными и неадекватными заявлениями. В этот раз россияне выдали бред, что Украина якобы может захватить Францию или Германию.

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В то же время кремлевские рупоры признали мощь Вооруженных сил Украины. Фрагмент пропагандистского шоу опубликован в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пропагандист Сергей Кургинян пожаловался, что государство-террористу России придется серьезно отнестись к военному потенциалу Украины. В то же время путинист выдал, что украинская армия якобы может напасть на Францию или Германию.

Также в традиционной для кремлевской пропаганде манере он назвал Украину "нацистской машиной".

"К тому моменту, как это все началось, это была уже нацистская машина. Это огромная сила. Если украинская армия развернется на Германия или Францию, она их уничтожит, хотя там больше население и больше военный потенциал. Это Украина. Надо рано или поздно отнестись серьезно", – выдал россиянин.

Ранее сообщалось, что несмотря на череду поражений и огромные потери российской оккупационной армии кремлевские пропагандисты продолжают рассказывать, что у РФ все "под контролем". Также рупоры Кремля пытаются оправдаться за поражение в населенном пункте Старомайорское.

Напомним, российское информационное пространство почти никак не отреагировало на украинский удар по Чонгарскому мосту, что представляет собой заметный перегиб в их репортажах о войне. Причиной мог стать страх пропагандистов оказаться за решеткой, как террорист Игорь Гиркин, за любую оценку событий на фронте, и особенно критику войск РФ.

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