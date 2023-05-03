'Низкопробный сериал на НТВ': ФСБ показала 'спектакль' с задержанием украинских 'агентов' и была высмеяна даже россиянами. Видео

В российской ФСБ показали очередной спектакль с якобы задержанием "членов украинской агентурной группы". По легенде спецслужб страны-агрессора, задержанные якобы готовили покушение на гауляйтера временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова и других оккупантов.

Видео дня

Стоит отметить, что низкосортный видеоролик пропагандистов не вызвал доверия даже у россиян. Об этом свидетельствуют комментарии в российских пропагандистских Telegram-каналах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на все попытки ФСБ показать "задержание украинских агентов" со всех сторон, театральное представление не понравилось даже гражданам государства-террориста РФ. Россияне упрекнули свои спецслужбы, что им показывают очередное видео, которое ничем не отличается от низкопробного сериала на пропагандистском телеканале НТВ.

При этом сами же россияне осознают, что многие поверят в "спектакль" ФСБ. Некоторые заявили, что российские пропагандисты вместе со спецслужбами решили показать "успехи" во временно оккупированном Крыму на фоне взрывов на нефтебазах, аэродромах и железнодорожных путях.

Также в сети высмеяли ФСБшников за то, что задержанный на видео подозрительно сильно акцентирует внимание на том, что "вербовщик" является "близким другом" начальника ГУР Кирилла Буданова.

Для правдоподобности российские спецслужбы показали на видео якобы взрывное устройство, награды с украинской символикой, которые "агент" якобы возил с собой во временно оккупированном Крыму. Также ФСБшники почему-то решили добавить в свое театральное представление фотографию с полицейским жетоном на английском языке и удостоверение, в котором, к слову, неправильно переведено имя Виктор.

Напомним, в России 3 мая заявили о якобы пресечении покушения на гауляйтера временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова, а также на нескольких других представителей оккупационных "властей" на украинском полуострове. В организации "покушений" обвинили заместителя главы Офиса президента Украины Романа Машовца.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 апреля во временно оккупированном Севастополе произошел взрыв и крупный пожар на нефтебазе. Оккупанты заявили, что Крым атаковали шесть дронов: два попали в нефтебазу. Они также отчитались о "повреждении" 4 цистерн с топливом, добавив, что они "были полупустые".

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая Россию посетила очередная "бавовна". В порту Тамани раздался взрыв, после которого вспыхнул резервуар с топливом. Предварительно причиной инцидента стала атака беспилотника.

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