'Все противоречия должны разрешаться в ходе переговоров': Путин сделал циничное заявление о войне в Украине. Видео

Президент РФ Владимир Путин, отдавший приказ сначала о гибридном, а после и о полномасштабном вторжении в Украину, обвинил наше государство и его западных союзников в "отказе от переговоров". Он заявил, что Россия якобы "открыта для переговоров" и считает, что только так должны "решаться разногласия".

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Об этом Путин заявил 28 июля представителям стран Африканского континента, приехавших в РФ для участия в саммите "Россия – Африка". При этом он не стал уточнять, что в представлении Москвы "переговоры" – это безропотное выполнение ультиматумов Кремля и признание оккупации Россией части территорий Украины.

Российские пропагандисты начали распространять фрагмент выступления Путина перед участниками российско-африканского саммита, в котором тот цинично обвинил в продолжении войны Украину, а также США и НАТО.

Запад, пожаловался российский диктатор, не хочет прогибаться под требования Кремля.

"Мы, конечно, согласны с тем, что все разногласия должны решаться в ходе переговоров. Но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО. А они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию", – заявил Путин.

Не обошлось и без обвинений в адрес Украины. Российского диктатора глубоко возмущает тот факт, что Украина не желает смириться с оккупацией части своих территорий и отказывается от начала переговорного процесса до тех пор, пока РФ не выведет свои оккупационные войска с украинской земли и не прекратить разрушать города и убивать украинцев.

"Да и сама Украина, а точнее украинский сегодняшний режим, отказывается от переговоров. Официально об этом заявили. И президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры. Мы неоднократно говорили, и я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам. Но мы же не можем навязывать эти переговоры. Поэтому нужно вести диалог и с той стороной. Хотя мы благодарны нашим африканским друзьям за внимание к этой проблеме", – выдал Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что в России стартовал саммит "Россия – Африка". Мероприятие, которым в РФ намеревались показать, что не находятся в полной изоляции, лишь подчеркнул токсичность нынешней РФ даже для развивающихся стран Африканского континента: большинство африканских лидеров проигнорировали саммит "Россия – Африка", хотя приглашали на него всех.

Лидеры 38 из 54 стран Африки отказались ехать на саммит "Россия – Африка", который проходит в российском Санкт-Петербурге 27-28 июля. Лично прибыли в РФ только 17 глав государств. Еще 10 стран отправили премьер-министров, почти половина – делегации уровнем ниже: 17 во главе с вице-премьерами и министрами, а пять – просто послов. Еще пять государств Африки вовсе отказались от участия в саммите.

В Кремле провал попытались оправдать тем, что количество первых лиц сократилось из-за рабочего графика ряда лидеров, а также попыток Запада оказать на них давление.