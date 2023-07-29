'Цены на зерно выросли, мы получим больше доходов': Путин ответил на вопросы о зерновом соглашении и войне в Украине. Видео

В субботу вечером, 29 июля, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил с заявлениями о зерновой сделке и войне против Украины. Он выдал, что "африканские друзья не просят никаких подачек".

Видео дня

Путин также напомнил о "конкретной помощи" странам Африки во времена СССР. "Тогда бытовало мнение, что зря тратили деньги на Африку, а сейчас с благодарностью об этом думаем, это задел прочности сотрудничества", – сказал диктатор.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Президент РФ сказал, что у африканских стран есть большой потенциал, который нарастает с геометрической прогрессией. По его словам, континент также "готов принимать инвестиции России".

Высказался диктатор и о "мирной инициативе" стран Африки по поводу войны в Украине. "Хорошо, что она направлена на поиск решения конфликта", – сказал он. Однако, по его словам, этот мирный план и зерновая сделка никак не связаны между собой.

В то же время Путин дал понять, что сам он прекращать войну не собирается, заявив, что Россия "не может прекратить огонь, когда на нее наступают".

"Положения мирной инициативы Африки по Украине реализуются, например обмен пленными, вопросы гуманитарного характера. Но ряд пунктов из инициативы Африки труднореализуемые, например, прекращение огня, Украина в атаке, к нам за этим в этой ситуации трудно обращаться", – говорит лидер страны-агрессора.

При этом он снова повторил, что РФ якобы не отказывалась от мирных переговоров.

Оправдываясь за выход РФ из зерновой сделки, Путин сказал, что в период ее действия из всего вывезенного из Украины зерна якобы менее 3% пошло в беднейшие страны.

Он также прокомментировал свое щедрое обещание поставлять развивающимся странам зерно на безоплатной основе. По словам диктатора, бесплатные поставки зерна РФ в беднейшие страны Африки начнутся не прямо завтра, а в течение 3-4 месяцев.

"Цены на мировом рынке после выхода России из зерновой сделки подросли, мы получим побольше, частью доходов поделимся с беднейшими странами. Мы остаемся лидерами по продаже пшеницы, как были, так и остались", – сказал Путин.

Ответил президент РФ и на вопрос о том, когда его страна вернется в зерновое соглашение. "О зерновой сделке: сначала исполните наши требования, а потом мы вернемся в зерновую сделку", – цинично заявил он.

Диктатору также задали вопрос о решении Турции вернуть Украине командиров защитников "Азовстали". Здесь он оказался немногословным.

"Договоренности были, других комментариев не будет", – ответил глава РФ.

Дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!