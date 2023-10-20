Невидимые чернила? На кадрах встречи Путина и Герасимова заметили странный "нюанс": сеть разразилась шутками. Фото

Во время встречи в Ростове-на-Дону президент России Владимир Путин и глава Генерального штаба армии страны-агрессора Валерий Герасимов сидели перед пустыми листами бумаги вместо карт. Этот факт вызвал новую волну шуток о двойниках диктатора и "голом короле".

О визите Путина в штаб Южного военного округа, откуда осуществляется руководство войны России против Украины, пропагандисты заявили в ночь на 20 октября. Они распространили короткое видео, показывающее прибытие главы РФ в Ростов, его встречу с Герасимовым и совещание с ним в каком-то кабинете (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Интернет-пользователи заметили: Путин и его подчиненный сидели за столом, на котором лежали большие белые листы бумаги – вместо документов, планов или карт.

"Россия использует секретные невидимые чернила на картах. Их видят только избранные", – пошутил Twitter-аккаунт "Кремлевский пул РИА", который в основном постит выгодную Москве пропаганду.

"Но на фото нет избранных", "Вы на голого короля тонко намекнули", "Голому королю – голые карты. Логично", – ответили читатели Twitter-страницы.

"Видят, только если кокаин в глаза пшик", "Это план спецоперации", "Ага. Целое государство так и существует: есть на бумаге, а в реальности ***ня фашистская на дворе. Террорист на террористе", "Видимо, на столе лежит список успехов", "Ну двойнику че там смотреть, главное рот открывать", – шутят в социальной сети.

Как сообщал OBOZ.UA:

– У российского президента Владимира Путина есть прозвище "Иваныч". Его использует ближайшее окружение диктатора, но называют так только за глаза, пишут СМИ.

– В Калужской области РФ в деревне Карцово учителя и ученики местной школы поздравили Путина с днем рождения (он праздновал его 7 октября) с плакатами украинского революционера Степана Бандеры.

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