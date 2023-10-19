Как Путина называют за глаза: в сети всплыло прозвище, которое использует ближайшее окружение диктатора

У российского президента Владимира Путина есть прозвище. Его использует ближайшее окружение диктатора. Однако называют так главу Кремля за глаза.

Соответствующая информация появилась в Telegram. Прозвище всплыло после того, как Путин выступил на Международном форуме "Один пояс, один путь".

Там он встретился представителями руководства Китая во главе с Си Цзиньпином и на протяжении нескольких часов держал перед ними ответ по всем интересующим их вопросам.

Однако интересно, что после переговоров с Си Цзиньпином один человек из ближайшего окружения Путина сказал: "Теперь Иваныча можно спокойно списывать. Он уже не нужен."

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"Иваныч – кличка президента России Владимира Путина, которая, за глаза, в ходу среди ближнего круга", – говорится в сообщении.

Автор канала открыто заявил, что на форуме выступил не настоящий Путин, а его двойник.

"Выступление было скучным и малоинформативным, разве что в некоторых моментах он откровенно переигрывал и было не очень понятно, то ли это пародия на Путина изображающего Дмитрия Медведева, то ли пародия на Медведева изображающего Путина. Еще двойник, выступая, забыл часто покашливать и покряхтывать, как это делает президент России, впрочем, возможно, он посчитал, что при столь представительной аудитории Путин мог бы превозмочь себя и не кашлять. Стоит отметить, что форум потерял не только былой блеск, но и смысл и превратился в тусовку почитателей нынешнего китайского руководства", – говорится в паблике.

Автор заявил, что это был тяжелый экзамен для дублера.

"Китайских товарищей интересовало не только степень погруженности двойника в основные темы их интересов в России и двусторонних отношений, но и его способности правильно оценивать перспективы, идя на встречу всем пожеланиям китайского руководства. Для Си Цзиньпина и его окружения было важно понять, способен ли двойник вести самостоятельную игру, и если да, то в каком направление он собирается вести страну", – сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что дублер отвечал так, что бы максимально показать преданность идеи "разворота на Восток" и готовность угождать китайскому руководству, буквально во всем.

"Такая преемственность оказалась по душе китайским товарищам и они по итогам встречи выразили своё удовлетворение услышанным и увиденным", – резюмировал автор.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас ничто не может спасти Россию и ее кровавого президента Владимира Путина. Какие бы краткосрочные выгоды Москва ни усмотрела в результате кризиса на Ближнем Востоке, они будут затмеваться ее утраченным влиянием.

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