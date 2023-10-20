"Это уже тройник?" Путин ночью засветился в штабе в Ростове и передал "привет" командирам: видео вызвало много вопросов

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин якобы приезжал в Ростов-на-Дону в штаб Южного военного округа, откуда осуществляется руководство российскими оккупационными войсками, воюющими против Украины. Видео бодрого Путина, который почти что соскочил с трапа самолета и довольно ловко залез в бронированный автомобиль, вызвало много вопросов в сети.

Кремлевская пропаганда заявила о неанонсированной поездке диктатора в Ростов в ночь на 20 октября. Первое сообщение появилось на сайте "РИА Новости" со ссылкой на Дмитрия Пескова в 01:13 пятницы (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В Ростове-на-Дону президент России встретился с начальником Генерального штаба Валерией Герасимовым. Последний представил Путину доклад. Также пропагандисты сообщили о "других беседах" с руководством минобороны государства-агрессора.

Видео дня

Единственное видео поездки диктатора опубликовал канал МО России "Звезда". На кадрах видно, как Путин выходит из самолета, садится в машину, входит в штаб в сопровождении Герасимова. Они вместе сидят в кабинете за столом (звук при этом пропадает). На последних кадрах Путин в сопровождении начальника Генштаба спускается к машине. Слышно, как кремлевский лидер попросил "передать привет всем командирам".

Многие СМИ отметили, что поездка Путина в штаб российских захватчиков состоялась на фоне сообщений о том, что украинские воины якобы заняли позиции на левом берегу Днепра в нескольких километрах от Херсона.

В сети также указали на необычное поведение российского диктатора. "Бодрый мужчина, похожий на Путина, буквально сбежал из трапа самолета и запрыгнул в машину", – отметил один из пользователей.

Некоторые шутят, что в Кремле снова применили "двойника" или даже "тройника" главы РФ.

"Они как в резиновых масках", "Двойника выгуляли", "Где вы видите Путина? Этот тройник уже даже на двойника не похож", – пишут интернет-пользователи.

Добавим: Путин уже посещал штаб оккупантов в Ростове-на-Дону. Это произошло в августе 2023 года, примерно через полтора месяца после попытки Евгения Пригожина (теперь уже мертвого главаря ЧВК "Вагнер") устроить "Марш справедливости" на Москву. В ходе этого "протеста" наемники Пригожина без сопротивления захватили штаб российских военных в Ростове.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в сети заметили, что Владимир Путин выступил в Пекине (Китай) на странном фоне. На широкой трибуне цветы были уложены как на гробу, а в оформлении сцены присутствовали синие и желтые цвета.

– Во время поездки Путина в КНР произошел еще один курьез. Российское телевидение сняло на видео людей, которые сопровождали диктатора с двумя черными чемоданами в руках. А кремлевские пропагандисты сделали неоднозначный намек, что без этих "спецчемоданов" "не обходится ни одна поездка" главы РФ.

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