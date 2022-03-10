"Нет тела – нет дела": россияне вряд ли получат деньги за смерть родных, которые напали на Украину. Видео

Юрий Сергиенко
Новости России
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'Нет тела – нет дела': россияне вряд ли получат деньги за смерть родных, которые напали на Украину. Видео
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У россиян, чьи родственники погибли во время вторжения в Украину, видимо, возникнут проблемы с получением выплат от их правительства. Для этого им необходимо предоставить тело убитого, что сейчас невозможно, поскольку страна-агрессор не спешит забирать своих солдат, собственно, как и признавать все потери.

О проблемах рассказала одна из россиянок. Она записала соответствующее видео в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Россиянка призвала своих сограждан скорее забрать сыновей, пока те еще живы.

"Если отец или мать не предоставили тело своего убитого сына на войне, они не получают 5 млн рублей. Как говорится, "нет тела – нет дела", – отметила россиянка.

Видео дня

Она также призвала родителей забирать своих сыновей, пока они еще живы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска за 14 дней войны в Украине потеряли более 12 тысяч солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили свыше 1 тысячи бронемашин, 303 танка и 81 вертолет оккупантов.

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