'Нет тела – нет дела': россияне вряд ли получат деньги за смерть родных, которые напали на Украину. Видео

У россиян, чьи родственники погибли во время вторжения в Украину, видимо, возникнут проблемы с получением выплат от их правительства. Для этого им необходимо предоставить тело убитого, что сейчас невозможно, поскольку страна-агрессор не спешит забирать своих солдат, собственно, как и признавать все потери.

О проблемах рассказала одна из россиянок. Она записала соответствующее видео в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если отец или мать не предоставили тело своего убитого сына на войне, они не получают 5 млн рублей. Как говорится, "нет тела – нет дела", – отметила россиянка.

Видео дня

Она также призвала родителей забирать своих сыновей, пока они еще живы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска за 14 дней войны в Украине потеряли более 12 тысяч солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили свыше 1 тысячи бронемашин, 303 танка и 81 вертолет оккупантов.

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