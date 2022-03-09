В Генштабе ВСУ озвучили потери РФ в войне против Украины: растут с каждым днем

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Вторгшиеся в Украину войска России за 14 дней войны потеряли более 12 тысяч солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили свыше тысячи бронемашин, 303 танка и 81 вертолет оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ. Там отметили, что подсчет потерь врага усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Вот общие потери противника с 24.02 по 09.03:

личного состава – более 12 000 человек;

боевых бронированных машин (ББМ) – 1070 единиц;

автомобильной техники – 482;

танков – 317;

артиллерийских систем – 120;

вертолетов – 81;

цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 60;

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беспилотных аппаратов – 7;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 56;

кораблей и катеров – 3;

средств ПВО – 28;

самолетов – 49.

"Доверяйте только проверенным источникам, не поддавайтесь панике и продолжайте тотальное сопротивление. Итого победим!", – сказано в сообщении.

Ранее в Генштабе сообщили, что украинские военные продолжают держать оборону и отражать наступления врага. В то же время в рядах российских оккупантов появились панические настроения из-за огромных потерь, которые они несут в нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что президента страны-агрессора Владимира Путина могут заставить сесть за стол переговоров относительно войны в Украине. Решающим фактором может стать вытеснение России из нефтегазового рынка глобального мира.