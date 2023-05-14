'Нет инструментов': в России пожаловались, что им нечем ответить на ракеты Storm Shadow для Украины. Видео

После серии мощных взрывов в Луганске, который сейчас является тылом оккупационных войск, в РФ не на шутку забеспокоились. Одной из причин этих переживаний стали ракеты Storm Shadow, которые Британия передала Украине. России нечем ответить на этот вид вооружения.

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Об этом пропагандисты поговорили в эфире одного из главных рупоров Кремля Владимира Соловьева (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Они возмущались отсутствием необходимой, по их мнению, реакции со стороны минобороны, МИД РФ и Кремля.

"Да он (Кремль – Ред.) просто не может ничего сделать. Давайте будем честны, без ханжества. Нет ни инструментов, ни воли для этого", – сказал один из пропагандистов.

Особенно грустными из-за получения Украиной дальнобойных ракет выглядели и сам Соловьев, и его коллега Маргарита Симоньян. Последняя пыталась традиционно пригрозить Великобритании за ее военную помощь нашей стране, однако даже у нее не было в этот раз соответствующего настроения.

"Это, конечно, расстраивает очень", – прокомментировала Симоньян новость о Storm Shadow.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Великобритания передала Украине несколько дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Таким образом Силы обороны Украины получили новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления против российских войск.

– В Кремле заявили, что "отрицательно" относятся к такой военной помощи, и традиционно пригрозили "адекватным ответом".

– Граждане РФ также придерживались традиции и устроили истерику из-за передачи Украине Storm Shadow. Жители России заговорили о предательстве из-за того, что их власть уже никак не реагирует на так называемые "красные линии".

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