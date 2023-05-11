'Потребуется адекватный ответ': в Кремле отреагировали на предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow

В России отреагировали на поставку Великобританией Украине ракет Storm Shadow. Там заявили, что "отрицательно" относятся к такой военной помощи и традиционно пригрозили "адекватным ответом".

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Так прокомментировал информацию о дальнобойных ракетах для Киева спикер российского диктатора Дмитрий Песков. Он отметил, что соответствующее решение будет принято российскими военными.

"Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне", – сказал Песков.

Напомним: в четверг, 11 мая, издание CNN сообщило, что Великобритания передала Украине несколько дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Таким образом, Силы обороны Украины получили новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления против российских войск.

Издание обратило внимание на тот момент, что у Storm Shadow достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины. Западный чиновник сообщил, что Великобритания получила от правительства Украины заверение, что эти ракеты будут использоваться только на суверенной территории Украины, а не на территории России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– еще в начале мая сообщалось, что Великобритания, вероятно, намерена передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow. К аналогичному решению Лондон "подталкивает" администрацию президента США Джо Байдена;

– чем уникальны ракеты Storm Shadow, дальность полета которых достигает 560 км, читайте в материале по ссылке.

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