'Это уже не эскалация, а предательство': россияне устроили истерику из-за Storm Shadow для Украины и раскритиковали власть в РФ

У граждан государства-террориста России произошел очередной приступ истерии из-за того, что Украина получает от союзников военную помощь для борьбы с оккупантами. Россияне так расстроились из-за передачи нашей армии крылатых ракет Storm Shadow, что даже принялись критиковать власть в РФ.

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Жители России заговорили о предательстве из-за того, что их власть никак уже не реагирует на так называемые "красные линии". Истерику россияне устроили в одном из пропагандистских Telegram-каналов.

По традиции россияне в первую очередь вспомнили о ядерном оружии и принялись угрожать всему цивилизованному миру уничтожением. При этом в РФ пожаловались, что Кремль бездействует и обвинили военно-политическое руководство России в предательстве.

После того, как на поле боя в Украине было уничтожено около двухсот тысяч оккупантов и сожжено тысячи единиц техники, россияне засомневались в словах спикеров Кремля о том, что военная помощь Украине якобы не влияет на ход войны.

Также граждане страны-агрессора вспомнили о так называемых "красных линиях" и пожаловались, что власти РФ никак не отвечают на действия международных союзников Украины. Вместе с тем россияне в очередной раз проявили свое террористическое нутро и призвали бомбить гражданскую инфраструктуру в Украине.

Напомним,Великобритания передала Украине несколько дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Таким образом, Силы обороны Украины получили новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления против российских войск.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, какими тактико-техническими характеристиками обладают ракеты Storm Shadow и почему "бавовны" в местах расположения российских оккупационных войск будет больше.

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