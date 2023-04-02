'Бавовна' добралась до Ростова: в городе раздался мощный взрыв. Видео

Вечером в Ростове-на-Дону на юго-западе России раздался мощный взрыв, местные жители услышали грохот и ощутили ударную волну. Некоторые очевидцы сообщили даже о последующем гуле реактивных двигателей.

Видео дня

Об этом пишут российские СМИ и Telegram-каналы. Несмотря на то, что инцидент произошел в Ростове, отголоски взрыва были услышаны и в соседних городах, на отголоски отреагировали автомобильные сигнализации и бродячие собаки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Власти города пока не дали оценки происходящему, но, согласно сообщениям прессы, в прошлый раз губернатор Василий Голубев объяснил аналогичный случай пролетом над Ростовом самолета в сверхзвуковом режиме. По его словам, пролет на сверхзвуке для стороннего наблюдателя действительно может показаться взрывом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта в Свердловской области РФ прогремел взрыв на магистральном газопроводе "Ямбург – Елец 1". После этого вспыхнул сильный пожар, так как началось факельное горение газа.

А уже 1 апреля в оккупированной Андреевке Донецкой области произошла мощная "бавовна". Местные жители наблюдали, как в результате точного попадания детонировал склад боеприпасов российской армии.