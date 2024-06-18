Появились спутниковые снимки поврежденной нефтебазы в Ростовской области РФ

В сети появились спутниковые снимки, зафиксировавшие последствия атаки украинских дронов на нефтебазу в городе Азов Ростовской области РФ в ночь на 18 июня. Судя по ним, днем на территории атакованной нефтебазы продолжался пожар.

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Кадры опубликовали "Схемы", проект "Радио Свобода". Получившие журналисты спутниковые снимки Planet Labs были сделаны в 14:30 по Киеву.

На фото видно, что в это время на территории нефтебазы продолжался пожар.

В то же время, оценить степень поражения сложно, ведь клубы дыма ограничивают видимость.

Нефтебаза, которую атаковали БПЛА, принадлежит предприятию "Азовпродукт".

Через этот российский терминал проходит до 60 тыс тонн нефтепродуктов в месяц, а на хранении одновременно может находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов в цистернах.

Последние вспыхнули в результате атаки украинских дронов.

Официально в Украине атаку не комментировали. Согласно данным источников OBOZ.UA, в этой операции были задействованы дроны СБУ.

В минобороны РФ не комментировали прилет. Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев подтверждал, что в результате атаки БПЛА в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами и на месте работали пожарные.

В МЧС РФ по состоянию на 8 утра заявляли, что тушение резервуара продолжается на площади 3200 кв. метров. К ликвидации пожара привлекли 200 пожарных и 49 единиц техники.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 18 июня жители Ростовской области всю ночь жаловались на взрывы и заявляли о прилете по нефтебазе. На фото и видео с места попаданий в Азове был виден сильный пожар.

Впоследствии источники OBOZ.UA рассказали, что дроны СБУ атаковали нефтебазы "Азовская" и "Азовнефтепродукт" на территории страны-агрессора, в общей сложности насчитывают 22 резервуара с топливом. "Хлопок" привел к ряду мощных пожаров на объектах РФ. В общей сложности беспилотники Службы безопасности совершили более 20 успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах.

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