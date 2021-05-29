Путин и Лукашенко провели вторую встречу: о чем договорились

В субботу, 29 мая, проходил второй день встречи президента России Владимира Путина и непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. Стороны обсудили кредиты, а также посадку самолета Ryanair.

Об этом сообщают "РИА Новости". Из опубликованного фото заметно, что встреча проходила на яхте, а на счет разговора, то говорили лидеры государств на разные темы.

Отмечается, что Путин поднял тему задержания в Минске россиянки Софии Сапеги отметив, что ее судьба России небезразлична. При этом подтвердилась информация и о наличии у нее вида на жительство в республике.

Велся разговор и о транше госкредита РФ Белоруссии в размере $ 500 млн. Стороны вопрос согласовали и средства поступят в ближайшее время. Кроме того, президенты поручили министерствам транспорта организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом периода отпусков и необходимости возвращения белорусских граждан из Европы.

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В общем, встречу назвали насыщенной и содержательной. В итоге:

Белоруссия получит второй транш кредита в $ 500 млн до конца июня;

Лукашенко подробно проинформировал Путина о ситуации с самолетом Ryanair, Минск готов предоставить дополнительную информацию;

Отмечается, что Лукашенко не ставил вопрос о дополнительной экономической помощи, также не поднимались вопросов о полеты "Белавиа" в Крым.

Напомним, что ранее ряд стран ЕС запретила белорусским самолетам совершать полеты на их территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс экстренно посадили в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании, не подтвердилось. В то же время были задержаны оппозиционный блогер и журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега, которые находились на борту.