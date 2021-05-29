Лукашенко привел сына на обед с Путиным на яхте. Фото и видео

Президент России Владимир Путин и непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко во время второго дня переговоров пообедали на яхте. Лукашенко взял с собой своего младшего сына Николая.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram "Политика страны". Все трое сидели за одним столом. (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца)

На видео видно, что президенты ведут между собой разговор, сидя друг напротив друга, а Николай Лукашенко только наблюдает. Отмечается, что яхта находится в Черном море.

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Добавим, в субботу, 29 мая, проходил второй день встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Стороны обсудили кредиты, а также посадку самолета Ryanair.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в общем, встреча назвали насыщенной и содержательной. В итоге: Белоруссия получит второй транш кредита в $ 500 млн до конца июня; Лукашенко подробно проинформировал Путина о ситуации с самолетом Ryanair, Минск готов предоставить дополнительную информацию.