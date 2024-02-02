Собирались в Украину, но все пошло 'не так': в Брянске ликвидировали группу сотрудников ФСБ

В районе российского Брянска украинские воины ликвидировали группу сотрудников ФСБ РФ. Те проходили подготовку для участия в войне против Украины.

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В результате "блестящего попадания" у врага почти два десятка ликвидированных – с перспективой увеличения этого количества. Об этом рассказал полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

По его словам, проредили ряды российской ФСБ украинские воины 31 января. Ликвидированы 18 захватчиков, еще двое – временно живы, но с перспективой присоединиться к досрочно "демобилизованным товарищам".

"В районе населенного пункта Брянск ликвидирована группа сотрудников ФСБ РФ, которая проходила формирование для участия в боевых действиях на территории Украины. 18 сотрудников – "200", двое сотрудников – "300" (тяжелые). Быстро возвращаются домой. Блестящее попадание. Слава Украине и ее воинам!" – отметил Штефан.

Напомним, во временно оккупированном Крыму 31 января наблюдалась "бавовна". В тот день от взрывов содрогались сразу несколько населенных пунктов на полуострове. В частности, они прогремели на захваченном оккупантами военном аэродроме "Бельбек". Российские источники позже начали писать об уничтоженных самолетах.

Впоследствии стало известно, что там ракета попала в пункт связи. Также в России появились сообщения, что на аэродроме было ликвидировано 10 оккупантов, среди которых – командир авиаэскадрильи.

Кроме того, воины ГУР уничтожили ракетный катер врага "Ивановец" в Крыму. Этот катер был гордостью флота РФ, а на его борту в момент удара могли находиться десятки членов экипажа.