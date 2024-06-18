Не только в Ростовской области: в России была атакована еще одна нефтебаза, всплыли подробности

В России за ночь 18 июня дроны атаковали несколько нефтебаз, но власти признали факт поражения только в одном случае. Оказалось же, что кроме хранилища нефти в городе Азов Ростовской области, был прилет и по терминалу в соседнем регионе возле Крыма.

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Объект находится в поселке Чушка Темрюкского района Краснодарского края. О второй "бавовне" рассказало российское издание ASTRA.

Отмечается, что около полуночи во вторник жители района сообщали в местных чатах о взрывах. Однако официальной информации от властей или минобороны РФ не последовало.

ASTRA выяснило, что был атакован терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО "Югнефтехимтранзит" в Чушке. Этот поселок стоит на одноименной полуостровной песчаной косе восточного побережья Керченского пролива – за временно оккупированным Крымом.

"Возник пожар, повреждены трубопровод и технические помещения. Пострадавших нет", – процитировало издание сова источников в экстренных службах региона.

Предварительно россияне указали, что атака могла была совершена "с помощью украинских ракет ("Нептун")".

Напомним, что в Азове Ростовской области РФ в ночь на 18 июня беспилотники попали по нефтеналивным терминалам ЗАО "Азовпродукт" и ООО "ДонТерминал". Там вспыхнул огромный пожар, который тушили десятки российских МЧСников и пожарный поезд. По данным источников OBOZ.UA, эта "бавовна" стала результатом спецоперации Службы безопасности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июня громко было в российском Липецке. Местный губернатор заявил, что дроны атаковали тракторный завод и металлургический комбинат.

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