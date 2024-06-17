Были слышны взрывы: в России пожаловались на атаку дронов на металлургический и тракторный заводы. Видео

В ночь на 17 июня жители Липецка сообщили об атаке дронов и стрельбе. В соцсетях появилась информация о взрывах и дыме над тракторным заводом и металлургическим комбинатом.

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил атаку дронов, отметив, что "все средства сбили и подавили". В регионе был введен режим воздушной угрозы.

Он также добавил, что на месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв в результате атаки нет.

Жители Воронежской области также сообщали о взрывах ночью. Губернатор региона заявил об атаке беспилотников, которые, по его словам, были сбиты, но "режим опасности атаки беспилотниками в регионе пока сохраняется".

В Тихорецке (Краснодарский край) сообщали о взрывах в воздухе и интенсивной стрельбе.

Минобороны РФ обвинило в атаке Вооруженные силы Украины и сообщило о работе систем ПВО.

"Очередными средствами ПВО уничтожены: один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области", – сообщает российское ведомство.

Ранее сообщалось, что украинские военные использовали, по меньшей мере, 70 беспилотников Dragon и Splash во время атаки на российский военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области РФ. Их главной мишенью был ангар для истребителей-бомбардировщиков Су-34 Fullback.

Напомним, атака на аэродром "Морозовск" произошла в ночь на 14 июня. Россияне жаловались, что в сторону города "что-то летит и жужжит" и его не сбивают. Губернатор Василий Голубев заявил, что в Морозовском районе пропало электричество, в зону отключения попали несколько населенных пунктов. По его предварительной информации, жертв нет.

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