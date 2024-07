Не проявил свой типичный притворный интерес: в ISW прокомментировали отказ Путина об обсуждении прекращения огня

Российский диктатор Владимир Путин открыто отверг участие России в каких-либо значимых переговорах по обсуждаемому в последнее время призыву к соглашению о прекращении огня. Вместо этого в который раз цинично потребовал "необратимой демилитаризации" Украины в качестве предварительного условия для любого диалога.

То есть в его воображении украинцы фактически "должны сдаться" до любого прекращения огня, отметили в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Циничные высказывания международный военный преступник сделал после того, как призыв о cease-fire (анг. прекращение огня), который подкинул его друг венгерский премьер Виктор Орбан, раскритиковал украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава РФ заговорил об этом на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане (Казахстан), 4 июля. Но вместо того, чтобы проявить свой типичный притворный интерес к таким переговорам, он категорически отверг любой диалог по этому вопросу.

"Путин неоднократно изображал Запад как предполагаемого партнера по переговорам в соглашении о прекращении огня, чтобы побудить его к уступкам в отношении суверенитета Украины, но он же отверг все стороны как возможных посредников в соглашении между Украиной и Россией", – напомни эксперты.

Они добавили, что российский диктатор также отверг Верховную Раду Украины как возможную точку соприкосновения для переговоров, несмотря на то, что ранее он заявлял, мол этот орган является единственным законным украинским образованием, с которым РФ может вести переговоры. Ныне же диктатор решил назвать все украинские правительственные институты "нелегитимными или непригодными" для диалога и отверг идею участия в нем третьих сторон – де-факто отвергая любой реалистичный процесс содержательных переговоров по соглашению о прекращении огня.

Вместо этого Путин подчеркнул свое требование "демилитаризации" Украины в качестве основной предпосылки. Он требует, чтобы Киев согласился на такие кремлевские меры, которые якобы будут необратимыми. Военный преступник, чьи войска вторглись на территорию суверенного государства и убивают мирных граждан, выдал, якобы Россия "не может позволить" украинским военным "воспользоваться прекращением огня для восстановления своих сил".

При этом он не упомянул о почти полной уверенности в том, что это его армия воспользуется потенциальным cease-fire для этого. Ведь нет сомнений в том, что именно государство-террорист Россия будет использовать подобную потенциальную передышку для восстановления, расширения и дальнейшей мобилизации своих сил, а также оборонно-промышленной базы для будущей агрессии, направленной на разрушение Украины.

"Отказ Путина от любого соглашения о прекращении огня еще раз показывает, что он уверен в своей оценке того, что РФ может добиться победы, продолжая постепенное наступление, преодолевая поддержку Украины со стороны Запада и выигрывая бои на истощение против украинских сил", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что призыв Орбана о cease-fire – это не то, на что пойдет Киев без четкого плана, без обсуждения этого вопроса с партнерами, которым доверяет. Он напомнил, что у страны уже было много встреч и переговоров на эту тему, но Кремль всегда срывал договоренности и продолжал убивать украинцев.

